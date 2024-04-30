Тренер «Тампы» Купер — об отмененных голах из-за касания Бобровского: «Тогда нужно надеть на вратарей юбки»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер жестко высказался о двух незасчитанных шайбах в матче с «Флоридой» в Кубке Стэнли.

В пятом матче первого раунда судьи дважды отменили взятие ворот из-за касания с вратарем «Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Если на то пошло, то на вратарей нужно надеть юбки. Я думаю, мы на слишком многое закрываем глаза, когда дело касается голкиперов», — сказал Купер после игры.