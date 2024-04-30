Рыбин назвал запредельными скорости в серии «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал победу «Флориды» над «Тампа-Бэй» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 4-1.

«На такой ранний вылет «Тампы» повлияли три поражения подряд в этой серии, — приводит Legalbet слова Рыбина. — Это самая интересная пара первого раунда была, наверное. Были запредельные скорости, просто какое-то сумасшествие — за игроками не успеваешь. Очень много силовых приемов, плюс у «Тампы» сегодня две шайбы не засчитали, одна очень спорная. Если «Тампа» вела бы в счете, все было бы по-другому. Им очень нужна была победа, и они могли переломить ход серии. Хотя на практике мы знаем, что проигрывая в серии 0-3, сложно вернуться. Возможно, какие-то единичные случаи. Объективно тяжело выиграть серию против такой «Флориды». Они играют жестко и очень быстро. Сегодняшний матч мне очень понравился. Это был идеал хоккея».

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Флорида» встретится с победителем серии «Торонто» — «Бостон» (1-3).