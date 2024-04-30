Стэмкос: «Нужно отдать должное «Флориде». Лучшая команда прошла дальше»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итог поражению от «Флориды» (1:6) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» проиграли в серии со счетом 1-4.

«Лучшая команда проходит дальше. У нас получалось это в прошлом, но сегодня нужно отдать должное «Флориде». Это хорошая команда, которая играет в глубокий хоккей.

Наш план на игру был забросить как можно больше шайб, закрывать вратаря и обеспечить движение, и мы это сделали. Просто все пошло не так, как нам хотелось», — цитирует игрока Tampa Bay Times.

«Флорида» вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).