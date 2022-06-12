Шестеркин и Василевский обнялись после полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Тампой»

«Тампа» в полуфинальной серии Кубка Стэнли победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 и вышла в финал.

После шестой встречи игроки обеих команд традиционно пожали друг другу руки. Российские вратари Андрей Василевский и Игорь Шестеркин обнялись во время этой церемонии. Отметим, Василевский и Шестеркин стали второй и третьей звездами матча.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли встретится с «Колорадо». Первый матч пройдет 16 июня в Денвере и начнется в 3:00 мск.