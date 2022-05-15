Купер: «Лидеры «Торонто» повзрослели и стали настоящими звездами»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил игру «Торонто» в серии первого раунда плей-офф (4-3).

«У «Торонто» очень сильная команда. С каждым годом они становятся все лучше и лучше.

Считаю, что их лидеры повзрослели. Они стали настоящими звездами. И они проделали отменную работу. Просто в этот раз удача была на нашей стороне», — цитирует тренера Sportsnet.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Тампы». В следующем раунде действующий обладатель Кубка Стэнли сыграет с победителем регулярного чемпионата «Флоридой».

В последний раз «Торонто» проходил первый раунд плей-офф в сезоне-2003/04.