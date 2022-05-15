Главный тренер «Торонто»: «Тампа» в очередной раз показала, почему она выиграла два Кубка подряд»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (3-4).

«Это поражение особенно болезненное. Ведь у нас была действительно хорошая команда, которая показывала качественный хоккей. Мы были так близки, но снова не смогли сделать решающий шаг...

Можно многое сейчас говорить, но стоит отдать должно и сопернику. «Тампа» в очередной раз показала, почему она выиграла два Кубка подряд. Пока мы все еще не можем выйти на этот уровень», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Тампы». В следующем раунде действующий обладатель Кубка Стэнли сыграет с победителем регулярного чемпионата «Флоридой».

В последний раз «Торонто» проходил первый раунд плей-офф в сезоне-2003/04.