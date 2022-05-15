Голкипер «Лос-Анджелеса» Куик впервые в карьере проиграл в 7-м матче в серии плей-офф

Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик впервые проиграл в седьмом матче в Кубке Стэнли. «Кингз» уступили «Эдмонтону» в решающем матче со счетом 0:2 (3-4 в серии).

36-летний американец отразил 39 бросков по своим воротам из 41. До этого он выиграл все четыре седьмых матча серий плей-офф, в которых принимал участие.

Рекорд лиги по числу побед в 7-х матчах делят Патрик Руа, Мартин Бродер и Хенрик Лундквист (по 6). По соотношению побед и поражений лучший результат у Лундквиста (6-2).