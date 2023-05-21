Пол Морис: «Флорида» и «Каролина» показали равную игру"
Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу над «Каролиной» в овертайме второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.
«Игра была равной, поэтому ни у одной команды не было возможности для каких-либо хитростей. Каждая из команд играет дисциплинированно. Обе себя чувствуют комфортно в такой игре. Настолько она равная. Мы проводим такие матчи уже второй месяц», — сказал Морис после игры.
«Флорида» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится 23 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
19.05
20.05
21.05
23.05
24.05
25.05
26.05
|21.05
|03:00
|
Каролина – Флорида
|1 : 2 ОТ
|21.05
|22:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
Новости