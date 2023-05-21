«Флорида» одержала 8-ю выездную победу подряд в этом Кубке Стэнли — это второй результат в истории НХЛ

«Флорида» обыграла «Каролину» на выезде во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли — 2:1 ОТ.

«Пантерс» одержали восьмую победу подряд в гостях в этом розыгрыше Кубка Стэнли — это второй результат в истории.

Рекорд по количеству побед в одном плей-офф НХЛ принадлежит «Лос-Анджелесу». В Кубке Стэнли-2012 «Кингз» одержали 10 побед подряд.

Как и «Лос-Анджелес» 11 лет назад, «Флорида» вышла в плей-офф НХЛ с 8-го места посева.