Георгиев и еще пара игроков «Рейнджерс» попали в ковид-протокол
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Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев был включен в ковид-протокол НХЛ. Также в этом списке оказались два других игрока клуба из Нью-Йорка Патрик Немет и Райан Линдгрен.
В «Колорадо» тоже выявлены несколько случаев коронавируса. Положительные тесты сдали Назем Кадри, Микко Рантанен и Павел Францоуз.
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