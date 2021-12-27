Георгиев и еще пара игроков «Рейнджерс» попали в ковид-протокол

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев был включен в ковид-протокол НХЛ. Также в этом списке оказались два других игрока клуба из Нью-Йорка Патрик Немет и Райан Линдгрен.

В «Колорадо» тоже выявлены несколько случаев коронавируса. Положительные тесты сдали Назем Кадри, Микко Рантанен и Павел Францоуз.