Четыре игрока «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус

Четыре хоккеиста «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус. В ковид-протокол попали Джонатан Юбердо, Эту Луостаринен, Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.