Четыре игрока «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус
00:15
Четыре хоккеиста «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус. В ковид-протокол попали Джонатан Юбердо, Эту Луостаринен, Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю