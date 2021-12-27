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Четыре игрока «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус

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Четыре хоккеиста «Флориды» сдали положительные тесты на коронавирус. В ковид-протокол попали Джонатан Юбердо, Эту Луостаринен, Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное