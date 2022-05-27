Эмоции игроков «Эдмонтона» после выхода в финал Западной конференции

«Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Калгари» со счетом 5:4.

Победную шайбу на шестой минуте овертайма забросил Коннор Макдэвид.

«Ойлерз» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции. «Эдмонтон» дошел до полуфинала Кубка Стэнли в 10-й раз и впервые с 2006 года.

В финале конференции «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Колорадо» — «Сент-Луис» (3-2).