Победный гол Макдэвида в овертайме пятого матча серии с «Калгари»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором победной шайбы в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (5:4 ОТ).

25-летний канадец забросил шайбу на шестой минуте овертайма. Этот гол вывел «Ойлерз» в финал Западной конференции.

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Эдмонтона». В финале конференции команда встретится с победителем пары «Колорадо» — «Сент-Луис» (3-2).