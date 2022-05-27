Свечников вышел на 20-е место снайперов в плей-офф среди россиян

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:1).

22-летний форвард забросил 13-ю шайбу за время выступления в плей-офф и вышел на 20-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли среди россиян. Лидером является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 72 гола.

В текущем плей-офф Свечников набрал 5 (4+1) очков в 12 матчах. Всего на его счету 25 (13+12) очков в 37 матчах плей-офф за «Харрикейнз».