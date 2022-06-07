«Колорадо» в четырех матчах победил «Эдмонтон» и вышел в финал Кубка Стэнли
«Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:5.
В составе «Эвеланш» 5 (1+4) очков набрал Кайл Макар, по 3 (1+2) очка у Габриэля Ландескуга и Арттури Лехконена, еще по шайбе забросили Девон Тэйвз, Натан Маккинон и Микко Рантанен.
У «Ойлерз» дубль оформил Зак Хайман, 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по голу забили Зак Кассиан и Райан Нюджент-Хопкинс, ассистентский покер оформил Леон Драйзайтль.
Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли.
НХЛ
Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Лехконен), 3:46 — 0:1. Хаймэн — 10 (Драйзайтль, Нерс), 27:39 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 6, 36:57 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:54 — 3:1. Тэйвз — 5 (Ландескуг, Макар), 40:31 — 3:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:55 — 4:2. Ландескуг — 8, 48:58 — 4:3. Маккиннон — 11 (Лехконен, Макар), 53:30 — 4:4. Рантанен — 5 (бол., Макар, Ландескуг), 54:47 — 4:5. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 56:38 — 5:5. Лехконен — 6 (Макар, Хелм), 61:19 — 5:6.
Вратари: Смит — Францоуз.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (12+8+15+0) — 42 (16+10+14+2).
Наши: — - Ничушкин (19.40/2/0).
7 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии 0-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|7.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|5 : 6 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|30
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|17
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|10
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72