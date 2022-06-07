«Колорадо» в четырех матчах победил «Эдмонтон» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:5.

В составе «Эвеланш» 5 (1+4) очков набрал Кайл Макар, по 3 (1+2) очка у Габриэля Ландескуга и Арттури Лехконена, еще по шайбе забросили Девон Тэйвз, Натан Маккинон и Микко Рантанен.

У «Ойлерз» дубль оформил Зак Хайман, 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по голу забили Зак Кассиан и Райан Нюджент-Хопкинс, ассистентский покер оформил Леон Драйзайтль.

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Голы: Макар — 5 (бол., Лехконен), 3:46 — 0:1. Хаймэн — 10 (Драйзайтль, Нерс), 27:39 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 6, 36:57 — 2:1. Макдэвид — 10 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:54 — 3:1. Тэйвз — 5 (Ландескуг, Макар), 40:31 — 3:2. Хаймэн — 11 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:55 — 4:2. Ландескуг — 8, 48:58 — 4:3. Маккиннон — 11 (Лехконен, Макар), 53:30 — 4:4. Рантанен — 5 (бол., Макар, Ландескуг), 54:47 — 4:5. Кассиан — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 56:38 — 5:5. Лехконен — 6 (Макар, Хелм), 61:19 — 5:6.

Вратари: Смит — Францоуз.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (12+8+15+0) — 42 (16+10+14+2).

Наши: — - Ничушкин (19.40/2/0).

7 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии 0-4.