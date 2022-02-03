«Думаю, Овечкин сможет так играть еще не один сезон». Гусев поделился впечатлениями от игры снайпера «Вашингтона» в этом сезоне

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, поделился впечатлениями от фантастической игры 36-летнего Александра Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

— В июле тебе исполняется 30. Вдохновляет пример Александра Овечкина, который доказывает, что в хоккей на высочайшем уровне можно играть еще много лет?

— Конечно. То, как много он играет и забивает, с одной стороны, поражает, а с другой — понимаю, за счет чего и как Саша это делает. Очень рад за него и думаю, что он может так играть еще не один сезон.

— Обгонит Гретцки?

— Сейчас загадывать невозможно. Но, если он будет так же играть еще четыре сезона, которые остаются по его новому контракту с «Вашингтоном», — шанс у него будет.

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