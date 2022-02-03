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Сегодня, 12:00

Гусев не исключил, что после окончания контракта с СКА снова попытается попасть в НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он не исключил, что летом 2022 года, после окончания срока действия контракта с СКА, снова попробует попасть в НХЛ.

— Насколько тебе понравилось жить в Северной Америке? Что там — твое, что — нет?

— Все понравилось, все здорово! Первый год вообще идеально было, во втором — посложнее из-за коронавируса.

— Небольшие габариты на твоей судьбе в НХЛ не сказались, как думаешь?

— Там хватает игроков моих габаритов, играющих в схожей со мной манере. Просто в разных клубах разная ситуация и к таким ребятам разное отношение.

— С СКА ты заключил контракт на один сезон. Летом надеешься сделать еще один заход в НХЛ или иллюзий больше не осталось?

— Посмотрим. Пока нет понимания, что будет там, что — здесь. Сейчас все меняется быстро. Не считаю, что я там плохо играл, и думаю, что вернуться в НХЛ у меня шансы будут. Но сейчас все мысли не об этом.

— Если летом решишь остаться в России, это не обязательно будет СКА?

— Загадывать не буду, да и нельзя сейчас это делать. Когда нужно будет принимать решение — приму.

— Есть на переход в какие-то клубы внутренний бан — не пойду и все?

— Точно нет.

Полностью интервью с Гусевым — читать здесь

Никита Гусев
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2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
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1 Флорида 47 32 15 69
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3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
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3 Анахайм 48 23 25 55
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5 Эдмонтон 42 23 19 49
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