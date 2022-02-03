Гусев не исключил, что после окончания контракта с СКА снова попытается попасть в НХЛ

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он не исключил, что летом 2022 года, после окончания срока действия контракта с СКА, снова попробует попасть в НХЛ.

— Насколько тебе понравилось жить в Северной Америке? Что там — твое, что — нет?

— Все понравилось, все здорово! Первый год вообще идеально было, во втором — посложнее из-за коронавируса.

— Небольшие габариты на твоей судьбе в НХЛ не сказались, как думаешь?

— Там хватает игроков моих габаритов, играющих в схожей со мной манере. Просто в разных клубах разная ситуация и к таким ребятам разное отношение.

— С СКА ты заключил контракт на один сезон. Летом надеешься сделать еще один заход в НХЛ или иллюзий больше не осталось?

— Посмотрим. Пока нет понимания, что будет там, что — здесь. Сейчас все меняется быстро. Не считаю, что я там плохо играл, и думаю, что вернуться в НХЛ у меня шансы будут. Но сейчас все мысли не об этом.

— Если летом решишь остаться в России, это не обязательно будет СКА?

— Загадывать не буду, да и нельзя сейчас это делать. Когда нужно будет принимать решение — приму.

— Есть на переход в какие-то клубы внутренний бан — не пойду и все?

— Точно нет.

Полностью интервью с Гусевым — читать здесь