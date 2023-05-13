Бобровский о серии с «Торонто»: «Было сложно играть против Мэттьюса, против всех их нападающих»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал игру в овертайме в пятом матче серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1).

34-летний россиянин в овертайме отразил бросок Калле Ярнкрока и несколько бросков от Остона Мэттьюса.

«Я видел его перед воротами, пытался сохранить терпение и позволить ему сделать первый шаг. Мэттьюс невероятный игрок, и у него был отличный бросок. Было очень сложно играть против него, против всех этих нападающих. Они создавали большие проблемы и большие шансы забить. Это был интересный вызов», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые встретятся в плей-офф.