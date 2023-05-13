Бобровский о серии с «Торонто»: «Было сложно играть против Мэттьюса, против всех их нападающих»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал игру в овертайме в пятом матче серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1).
34-летний россиянин в овертайме отразил бросок Калле Ярнкрока и несколько бросков от Остона Мэттьюса.
«Я видел его перед воротами, пытался сохранить терпение и позволить ему сделать первый шаг. Мэттьюс невероятный игрок, и у него был отличный бросок. Было очень сложно играть против него, против всех этих нападающих. Они создавали большие проблемы и большие шансы забить. Это был интересный вызов», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые встретятся в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|3 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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22.05
|13.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 3 ОТ
|13.05
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 3
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