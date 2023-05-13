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Сегодня, 09:36

Бобровский о серии с «Торонто»: «Было сложно играть против Мэттьюса, против всех их нападающих»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал игру в овертайме в пятом матче серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1).

34-летний россиянин в овертайме отразил бросок Калле Ярнкрока и несколько бросков от Остона Мэттьюса.

«Я видел его перед воротами, пытался сохранить терпение и позволить ему сделать первый шаг. Мэттьюс невероятный игрок, и у него был отличный бросок. Было очень сложно играть против него, против всех этих нападающих. Они создавали большие проблемы и большие шансы забить. Это был интересный вызов», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые встретятся в плей-офф.

13&nbsp;мая. &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. Сергей Бобровский (слева). Бобровский выбил «Торонто»! Вратарь-ветеран сыграл как в лучшие годы

Остон Мэттьюс
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Это очень тяжело. Каждый сражался друг за друга»
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