Тренер «Торонто»: «Мы проиграли серию с «Флоридой» в первых трех играх»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги серии с «Флоридой» (1-4).

«Мы проиграли серию в первых трех играх. В четвертой матче, я считаю, мы сыграли очень хорошо. Я думаю, что мы играли достаточно хорошо и могли выиграть, но мы плохо справлялись с ситуациями и не реализовывали свои шансы. Права на ошибку практически не было из-за наших результатов в первых трех играх», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

В финале Восточной конференции «Флорида» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1). Команды впервые сыграют в плей-офф.