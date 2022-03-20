СКА поквитался за унизительное поражение от «Спартака». Но исход серии далеко не так очевиден

Петербуржцы дома со скрипом одолели красно-белых (2:1), но лидеры пока незаметны.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. «Запад». Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Данск (58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13).

20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 1-1.

После унизительных 1:6 в первом матче серии и мощного удара по самолюбию, главным вопросом перед второй игрой СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге стало то, сумеет ли Роман Ротенберг за день паузы перестроить хоккей своей команды и заставить хладнокровный «Спартак» ошибаться.

Армейцы не стали делать козла отпущение от слегка поплывшего в первом матче шведа Ларса Юханссона и вновь доверили ему место в рамке, слегка видоизменили тройки нападения, убрав в запас Валентина Зыкова и подняв во второе звено к Никите Гусеву и Михаилу Воробьеву отдыхавшего в прошлом матче силовика Данилу Моисеева, и с первых минут начали играть в активное давление, которое позавчера по щелчку пальцев исчезло после курьезной шайбы Егора Савикова.

Если двумя днями ранее «Спартак» вообще не допускал ошибок под форчекингом хозяев, спокойно выходив из-под удушливого прессинга через дальний борт, то сегодня в середине первого красно-белые все-таки дронули. Стоило все тому же Савикову задержаться за собственными воротами и неряшливо отбросить шайбу уже через ближнее стекло, как третье звено армейцев мгновенно наказало его за долгое принятие решения и выжало максимум из ошибки 19-летнего защитника.

Однако после гола Александра Волкова, о существовании которого многие сегодня вспомнили впервые с момента его возвращения в Россию, глобально структура игры СКА не поменялась, а нападающих СКА хватило ровно на период усердной пахоты в чужой зоне.

И в тот момент, когда команда Ротенберга сбавила обороты и слегка успокоилась, москвичи наказали «армейцев» за отвратительную смену великолепной шайбой, которую на двоих сообразили Йори Лехтеря и Александр Хохлачев. Куда полетела меняться на дальнюю лавку практически вся пятерка хозяев, оставившая на своей синей линии сразу троих игроков с ромбиком на груди, до сих пор непонятно.

Впрочем, как бы не был прост и надежен «Спартак» в обороне, в третьем периоде класс и запас мастерства СКА, который чуть чаще нагружал бросками Оскара Данска, все-таки сказался и вылился в победную шайбу Игоря Ожиганова, уложившего шайбу в домик шведскому вратарю.

В итоге первая команда «Запада» свою первую победу в серии все-таки отстояла. Но сделала это со скрипом, который можно было слышать далеко за пределами Ледового. И кажется, что кроме как индивидуальным мастерством отдельно взятых игроков Роману Ротенбергу просто нечем бить симпатичную команду Бориса Миронова. Вот только лидеров СКА пока даже не видно.