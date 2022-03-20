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Сегодня, 20:00

СКА поквитался за унизительное поражение от «Спартака». Но исход серии далеко не так очевиден

СКА обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
20 марта. Санкт-Петербург. СКА — «Спартак» — 2:1.
Фото ХК СКА
Петербуржцы дома со скрипом одолели красно-белых (2:1), но лидеры пока незаметны.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. «Запад». Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Данск (58:25).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13).
20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Счет в серии: 1-1.

После унизительных 1:6 в первом матче серии и мощного удара по самолюбию, главным вопросом перед второй игрой СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге стало то, сумеет ли Роман Ротенберг за день паузы перестроить хоккей своей команды и заставить хладнокровный «Спартак» ошибаться.

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Армейцы не стали делать козла отпущение от слегка поплывшего в первом матче шведа Ларса Юханссона и вновь доверили ему место в рамке, слегка видоизменили тройки нападения, убрав в запас Валентина Зыкова и подняв во второе звено к Никите Гусеву и Михаилу Воробьеву отдыхавшего в прошлом матче силовика Данилу Моисеева, и с первых минут начали играть в активное давление, которое позавчера по щелчку пальцев исчезло после курьезной шайбы Егора Савикова.

Если двумя днями ранее «Спартак» вообще не допускал ошибок под форчекингом хозяев, спокойно выходив из-под удушливого прессинга через дальний борт, то сегодня в середине первого красно-белые все-таки дронули. Стоило все тому же Савикову задержаться за собственными воротами и неряшливо отбросить шайбу уже через ближнее стекло, как третье звено армейцев мгновенно наказало его за долгое принятие решения и выжало максимум из ошибки 19-летнего защитника.

Однако после гола Александра Волкова, о существовании которого многие сегодня вспомнили впервые с момента его возвращения в Россию, глобально структура игры СКА не поменялась, а нападающих СКА хватило ровно на период усердной пахоты в чужой зоне.

И в тот момент, когда команда Ротенберга сбавила обороты и слегка успокоилась, москвичи наказали «армейцев» за отвратительную смену великолепной шайбой, которую на двоих сообразили Йори Лехтеря и Александр Хохлачев. Куда полетела меняться на дальнюю лавку практически вся пятерка хозяев, оставившая на своей синей линии сразу троих игроков с ромбиком на груди, до сих пор непонятно.

Впрочем, как бы не был прост и надежен «Спартак» в обороне, в третьем периоде класс и запас мастерства СКА, который чуть чаще нагружал бросками Оскара Данска, все-таки сказался и вылился в победную шайбу Игоря Ожиганова, уложившего шайбу в домик шведскому вратарю.

В итоге первая команда «Запада» свою первую победу в серии все-таки отстояла. Но сделала это со скрипом, который можно было слышать далеко за пределами Ледового. И кажется, что кроме как индивидуальным мастерством отдельно взятых игроков Роману Ротенбергу просто нечем бить симпатичную команду Бориса Миронова. Вот только лидеров СКА пока даже не видно.

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ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
1 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
1 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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25.03
20.03 14:30
Металлург – Авангард
 5 : 7
20.03 17:00
СКА – Спартак
 2 : 1
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