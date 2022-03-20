СКА поквитался за унизительное поражение от «Спартака». Но исход серии далеко не так очевиден
Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. «Запад». Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Данск (58:25).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13).
20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Счет в серии: 1-1.
После унизительных 1:6 в первом матче серии и мощного удара по самолюбию, главным вопросом перед второй игрой СКА и «Спартака» в Санкт-Петербурге стало то, сумеет ли Роман Ротенберг за день паузы перестроить хоккей своей команды и заставить хладнокровный «Спартак» ошибаться.
Армейцы не стали делать козла отпущение от слегка поплывшего в первом матче шведа Ларса Юханссона и вновь доверили ему место в рамке, слегка видоизменили тройки нападения, убрав в запас Валентина Зыкова и подняв во второе звено к Никите Гусеву и Михаилу Воробьеву отдыхавшего в прошлом матче силовика Данилу Моисеева, и с первых минут начали играть в активное давление, которое позавчера по щелчку пальцев исчезло после курьезной шайбы Егора Савикова.
Если двумя днями ранее «Спартак» вообще не допускал ошибок под форчекингом хозяев, спокойно выходив из-под удушливого прессинга через дальний борт, то сегодня в середине первого красно-белые все-таки дронули. Стоило все тому же Савикову задержаться за собственными воротами и неряшливо отбросить шайбу уже через ближнее стекло, как третье звено армейцев мгновенно наказало его за долгое принятие решения и выжало максимум из ошибки 19-летнего защитника.
Однако после гола Александра Волкова, о существовании которого многие сегодня вспомнили впервые с момента его возвращения в Россию, глобально структура игры СКА не поменялась, а нападающих СКА хватило ровно на период усердной пахоты в чужой зоне.
И в тот момент, когда команда Ротенберга сбавила обороты и слегка успокоилась, москвичи наказали «армейцев» за отвратительную смену великолепной шайбой, которую на двоих сообразили Йори Лехтеря и Александр Хохлачев. Куда полетела меняться на дальнюю лавку практически вся пятерка хозяев, оставившая на своей синей линии сразу троих игроков с ромбиком на груди, до сих пор непонятно.
Впрочем, как бы не был прост и надежен «Спартак» в обороне, в третьем периоде класс и запас мастерства СКА, который чуть чаще нагружал бросками Оскара Данска, все-таки сказался и вылился в победную шайбу Игоря Ожиганова, уложившего шайбу в домик шведскому вратарю.
В итоге первая команда «Запада» свою первую победу в серии все-таки отстояла. Но сделала это со скрипом, который можно было слышать далеко за пределами Ледового. И кажется, что кроме как индивидуальным мастерством отдельно взятых игроков Роману Ротенбергу просто нечем бить симпатичную команду Бориса Миронова. Вот только лидеров СКА пока даже не видно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.03
|14:30
|
Металлург – Авангард
|5 : 7
|20.03
|17:00
|
СКА – Спартак
|2 : 1