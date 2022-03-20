Шикарный хоккей в Магнитогорске: «Авангард» и «Металлург» побили рекорд КХЛ!

«Магнитка» и «Авангард» накидали 11 шайб за первые два периода.

КХЛ. Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала конференций. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:7 (1:4, 4:2, 0:1)

Голы: Брюквин — 1 (Цегларик), 4:27 — 0:1. Карри — 2 (Голдобин, Пашнин), 8:28 — 1:1. Дедунов — 3 (Жарков), 10:37 — 1:2. Грицюк — 2, 17:50 — 1:3. Шарипзянов — 3 (Жарков, Дедунов), 19:43 — 1:4. Семенов — 3 (Шарипзянов), 24:19 — 1:5. Коростелев — 1 (Майе), 26:16 — 2:5. Береглазов — 1 (бол., Цегларик), 29:38 — 2:6. Лайпсик — 3 (бол., Чибисов, Яковлев), 33:12 — 3:6. Коростелев — 2 (Дронов, Маклюков), 33:48 — 4:6. Карпов — 2 (Голдобин), 39:39 — 5:6. Грицюк — 3 (п.в.), 59:27 — 5:7.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 24:19, Кошечкин, 40:00, 58:17 — 59:27) — Грубец.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (10+14+6) — 37 (16+10+11).

Судьи: Белов, Беляев.

20 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-2.

Результат первого матча серии между «Магниткой» и «Авангардом» заставил ужаснуться тех, кто не видел саму игру: все привыкли, что это примерно равные соперники. Но омичи выглядят в этом противостоянии намного мощнее, что доказали и во втором матче. И это просто удивительно, учитывая, что у «Авангарда» осталось четыре здоровых защитника с опытом игры в КХЛ: перед вторым матчем выбыл 20-летний Чистяков, которого заменил Денисевич, отыгравший весь сезон в ВХЛ.

Василий Кошечкин — легенда нашего хоккея, но в 38 лет сложно держать тот же уровень, что и в лучшие годы. В первой игре серии с «Авангардом» он пропустил четыре шайбы и был заменен на Ивана Налимова уже спустя 15 минут после стартового вбрасывания. Начало второго матча у Кошечкина тоже не задалось — шайба после достаточно простого броска Брюквина аккуратно влетела в дальний угол.

<br>

На ляп Кошечкина «вратарским» голом ответил и «Авангард»: после броска Карри, который подвел команду в прошлой игре (5+20 после приема на Шарипзянове), шайба прошла под щитками Грубеца.

<br>

Любой бросок по воротам Кошечкина выглядел опасным: казалось, что Илья Воробьев поставил в рамку юниора, а не олимпийского чемпиона Пхенчхана. Но во втором голе вины вратаря точно нет: Минулин проиграл борьбу у борта Жаркова, который мгновенно нашел на пятаке Дедунова.

<br>

Концовка периода напомнила кошмар двухдневной давности: сначала Грицюк выбежал «один в ноль» и уверенно реализовал момент, а затем отличился Шарипзянов.

<br>

Доиграть матч Кошечкину было не суждено: в начале второго периода Семенов добил шайбу с пятака и отправил опытного вратаря на скамейку. Но уже скоро Коростелев отыграл один гол благодаря рикошету — Шарипзянов до последнего пытался выбить шайбу, но сам влетел в сетку.

<br>

Гол магнитогорского воспитанника Алексея Береглазова, казалось, окончательно прибил хозяев. Помогло им большинство после удаления все того же Береглазова — Лайпсик бросал уже в пустые ворота после тончайшего паса Чибисова. А уже через 36 секунд Коростелев оформил дубль.

<br>

Порыв «Магнитки» был таким мощным, что гости наверняка были рады сирене. Карпов при этом успел сократить отставание до минимума шикарным броском в дальнюю «девятку». Забросив 11 шайб в первых двух периодах, команды побили рекорд Кубка Гагарина — до этого максимум забивали 10 голов.

<br>

В третьем периоде гости ожидаемо «засушили» игру: четыре защитника передохнули и провели 20 минут без ошибок. А бросок Грицюка по пустым воротам установил окончательный счет. 21 гол в двух матчах — хоккей в Магнитогорске получился зрелищным. Ждем продолжения в Балашихе!