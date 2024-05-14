Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин прокомментировал назначение Гатиятулина на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отреагировал на назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера. Соглашение со специалистом подписано на два года.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте — все еще развивается и обучается», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Он добавил, что во время переговоров руководство команды пришло к выводу, что системный подход Гатиятулина подходит «Ак Барсу».

«Мы рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» — работоспособности, сплоченности, стабильности, грамотной игры и высоких результатов. Считаем, что этому помогут хорошие отношения Анвара Рафаиловича и Зинэтулы Хайдяровича», — добавил Валиуллин.

Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.