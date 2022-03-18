Первая сенсация плей-офф: «Спартак» уничтожил СКА в Питере!

Армейцы пропустили шесть шайб.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Голы: Савиков — 1, 5:17 — 0:1. Дроздов — 1 (мен.), 16:20 — 0:2. Локтионов — 1 (Петтерссон, Дроздов), 19:12 — 0:3. Фальковский — 2 (Бурдасов, Кузьменко), 27:26 — 1:3. Хохлачев — 1 (Цыплаков), 28:06 — 1:4. Широков — 1 (п.в., Хохлачев), 57:26 — 1:5. Никишин — 1 (п.в.), 59:59 — 1:6.

Вратари: Юханссон (Самонов, 20:00, 57:08 — 57:26, 57:47 — 59:59) — Данск (27:50 — 28:06).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (8+8+9) — 25 (15+5+5).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

18 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 0-1

Казалось бы, ждать от «Спартака» в стартовом матче серии со СКА после откровенно халявного прохода во второй раунд и большой паузы каких-то дикий скоростей, понятное дело, не стоит. И, разумеется, темп первой игры с первых смен попытались задать куда более прикатанные серией с Минском хозяева. Впрочем, неразрешимых задач перед красно-белыми питерцы не ставали — СКА чуть более уверенно держал шайбу и старался сразу поддушивать защитников москвичей в чужой зоне, но те довольно легко выходили из-под давления.

Однако в итоге счет в начале первого периода открыли все-таки гости, которые конвертировали в гол не самый очевидный момент и показали, что у них вообще нет никаких проблем с тонусом — сегодня они бежали так, будто и не выпадали из игрового ритма. Уже на шестой минуте ледяную голову и железную уверенность показал 19-летний талант «Спартака» Егор Савиков. Сначала он здорово освободился от прессинга Захара Бардакова за своими воротами, затем включил ноги и пролетел среднюю зону, а после простеньким кистевым от синей линии заставил краснеть шведа Ларса Юханссона, пустив ему «бабочку» под блин.

Армейцев гол воспитанника тольяттинской «Лады» не просто надломил, а погрузил в коматоз. Пока команда Бориса Миронова неаккуратно махала клюшкой и зарабатывала на ровном месте удаления, парни Ротенберга раз за разом проваливались, позволяя нападающим соперника регулярно выходить «1 в 0». И если Александр Хохлачев и Андрей Локтионов простили петербуржцев, то Иван Дроздов своим моментом в меньшинстве разбрасываться не стал и казнил финна Микко Лехтонена за обрез на синей линии.

Кстати, для Дроздова этот сезон вообще прорывной. Прошлым летом от скоростного форварда отказалось минское «Динамо» и он совершенно бесплатно оказался в «Спартаке». Вот только москвичей прошлогодние 0+0 в 14 матчах не смутили и сперва из него сделали классного энержи-форварда, который в минувшей регулярке наколотил 12 шайб, а чуть позже Борис Миронов нашел для него место в топ-6. Кусают ли локти в родной Белоруссии? Наверняка.

Здорово отыграл сегодня и шведский голкипер Оскар Данск, которого Миронов сегодня неожиданно предпочел куражному Алексею Красикову. Если в регулярном чемпионате скандинав выглядел крайне слабо для вратаря-легионера и проиграл конкуренцию за место стартера, то сегодня в нужные моменты подчистил за партнерами, а под занавес первого периода выдал роскошный сэйв лежа после броска Никиты Гусева.

Как оказалось, на этом кошмар СКА в первом периоде не закончился. Не успели хозяева отойти от шайбы 22-летнего белоруса, как через минуту после броска Локтионова с острого угла и рикошета от ноги Мэтта Робинсона гости повели в три. Извините, а это точно «Спартак» не играл два месяца и сидел на базе?

Не знаем, заводил ли Роман Ротенберг своих хоккеистов в раздевалке цитатами из золотой коллекции Жозе Моуриньо, но после первого перерыва и замены Юханссона на Александра Самонова, впервые появившегося на льду в этом плей-офф, СКА прибавил в скорости и стал больше времени проводить в чужой зоне.

Гол другого представителя новой волны белорусских хоккеистов Степана Фальковского, казалось, должен вернуть матча интригу и подарить шансы на камбэк. Но не прошло и минуты, как «Спартак» вернул себе фору в три шайбы. Причем сделал это благодаря очередному рикошету от Робинсона, насобиравшего сегодня «-3» в статистику.

Интересно и то, что по ходу первого периода в трансляции промелькнули Алексей Жамнов, Илья Ковальчук и Валерий Каменский. И есть ли у кого-то сомнения, что вся тройка, оккупировавшая питерскую VIP-ложу, поддерживала сегодня «Спартак»? Номенклатурную борьбу за власть в сборной России у «молодого прогрессивного тренера» они уже выиграли, и теперь спокойно созерцают за его первыми мучениями в плей-офф.