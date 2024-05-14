Тренер «Салавата Юлаева» Бирюков отреагировал на получение приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева

— Приятно было получить приз имени Сергея Гимаева?

— Я лично был с ним знаком, мы общались. Авторитетный человек, классный профессионал. Я много что у него подчерпнул. Очень приятно получить эту награду, тем более его сын вручал, — сказал Бирюков.

— Не было чувства грусти из-за завершения карьеры?

— Нет, я был к этому готов. Много народа увидел. Хорошее, классное мероприятие. Может, потом грусть придет, но сейчас ее нет.