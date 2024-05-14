Анвар Гатиятулин назначен главным тренером «Ак Барса»

Как ранее сообщал «СЭ», Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт подписан на два года.

Его помощниками станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.