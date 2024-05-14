Гатиятулин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт подписан на два года.

«Работа в «Ак Барсе» — вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба, и уже чувствую, какое внимание команде уделают болельщики, руководство республики и «Татнефти». Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Для меня лично переезд в Татарстан тоже многое значит, ментально мне здесь очень комфортно», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Последним место работы 48-летнего тренера был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре 2023 года.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. После этого главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.