Артюхин о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина: «Была прямолинейность, и не хватило креатива в атаке»

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин поделился мнением о поражении «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (0-4).

«Конечно, меня удивило, как и всех, что серия была из четырех матчей. Наверное, получилось, что Магнитогорск прошел без боя. Хотя по игре им тяжеловато было. Вся суть не выливается в 4-0. Победителей не судят, как говорится. Но к сожалению, для «Локомотива» с одной шайбой ни матч, ни Кубок Гагарина не выиграешь.

Ярославль весь сезон играл в одну модель, и не было ничего нового. Была прямолинейность, и не хватило креатива в атаке. Есть много вопросов к «Локомотиву», — цитирует Артюхина Legalbet.

«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.