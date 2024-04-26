Яковлев: «Наши молодые ребята были как моторчики заведенные»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как получилось, что у «Магнитки» в этом сезоне была очень молодая команда и новый главный тренер, но удалось выиграть Кубок Гагарина.

«Не знаю, не знаю. Сплав молодости и опыта сыграл. Наши молодые ребята были как моторчики заведенные. Можно отдельно отметить, как сыграл наш вратарь Илья Набоков. Много факторов сыграло. Плей-офф — это всегда новые имена, новые фамилии, новые герои. Этим и прекрасен плей-офф», — цитируют «Известия» Яковлева.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» переиграл «Локомотив» — 4-0.