Генеральный менеджер «Торпедо» назвал «Металлург» примером и ориентиром

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в комментарии для «СЭ» высоко оценил стратегию менеджмента «Металлурга».

В среду, 24 апреля, магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, победив «Локомотив» в финальной серии со счетом 4-0.

«С большим удовольствием и вниманием следили за «Металлургом», его системным подходом. Для нас это пример и ориентир. Хорошее подтверждение, что наши планы на молодежь реалистичны» , — сказал Гафуров «СЭ».

«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина в третий раз своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.