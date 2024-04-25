Форвард «Северстали» Гуслистов может продолжить карьеру в системе «Каролины»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Северстали» Никита Гуслистов может продолжить карьеру в системе «Каролины».

Контракт 21-летнего игрока с череповецким клубом истекает 30 апреля, игрок станет ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2023/24 Гуслистов отыграл 30 матчей за «Северсталь», отличившись одной результативной передачей. Всего в КХЛ он провел 163 встречи, набрав 41 (17+24) очко.

В 2021 году российский хоккеист был выбран «Каролиной» в 7-м раунде драфта НХЛ под общим 209-м номером.