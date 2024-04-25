«Лада» хочет подписать защитника «Куньлуня» Сомерби

Как стало известно «СЭ», «Лада» заинтересована в подписании американского защитника Дойла Сомерби.

Контракт 29-летнего хоккеиста с «Куньлунем» истекает 30 апреля.

Сомерби перешел в китайский клуб в 2022 году. С тех пор он отыграл 122 матча в КХЛ, забросил 4 шайбы и отдал 19 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 68 встречах.