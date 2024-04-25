Силантьев: «Круто, что «Металлург» дошел до чемпионства, вся команда — просто звери!»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, как будет праздновать победу в Кубке Гагарина.

«Это самое вкусное шампанское в моей жизни. Очень круто, что дошли до чемпионства, вся команда — просто звери, — приводит Metaratings.ru слова Силантьева. — Сейчас только кайфую. Круто, что в моей жизни такой момент есть. Пока не думал, как буду праздновать. Но точно разделю эти эмоции дома с семьей. Все, что было до этого в моей карьере только толкало меня вперед. Я знал, что буду играть на таком уровне, нужно было просто работать и верить в себя. Благодарен клубу, за то, что дали мне такой шанс, очень ценю это и буду еще больше стараться».

23-летний форвард стал лучшим бомбардиром «Магнитки» в плей-офф с 17 (5+12) очками в 18 матчах.

Магнитогорцы в финальной серии победили «Локомотив» (4-0) и выиграли Кубок Гагарина в третий раз в истории.