«Спартак» нацелился на форварда СКА Лайпсика

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заинтересован в подписании нападающего СКА Брендэна Лайпсика.

В минувшем сезоне 29-летний канадец отыграл 21 матч за армейский клуб, забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

Ранее в своей карьере Лайпсик защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ он провел 225 встреч, в которых набрал 146 (56+90) очков.

9 января 2024 года Лайпсик получил российское гражданство.