Агент Робинсона: «Бадди продолжит играть в «Тракторе», зарплата на уровне прошлого года»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Трактора» Чарльза (Бадди) Робинсона, подтвердил информацию «СЭ» о том, что 32-летний американец останется в команде.

«Договоренность достигнута, и, думаю, Бадди продолжит играть в «Тракторе». Остались только формальности, — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева. — Тяжелых переговоров не было, все было просто. Его зарплата останется на уровне прошлого года».

В сезоне-2023/24 32-летний форвард набрал 15 (10+5) очков в регулярном чемпионате и 7 (5+2) в плей-офф.