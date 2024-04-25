Защитник «Металлурга» Пресс: «Буду пить столько шампанского, сколько смогу»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина и рассказал, как будет праздновать чемпионство.

«Я сейчас просто счастлив, счастлив быть частью этой команды. Самое время насладиться моментом, — приводит Metaratings.ru слова 31-летнего шведа. — Сложно сказать, в какой момент мы почувствовали, что можем стать чемпионами. Мы были хороши весь сезон. Безусловно, были взлеты и падения, но мы верили в себя на протяжении этого пути. Наверное, после победы в седьмом матче полуфинальной серии мы пришли к мысли, что нам по силам взять Кубок. Ближайшие несколько дней буду отрываться с парнями, пить столько шампанского, сколько смогу. Как видите, я уже начал пить, и пока не знаю, где мой предел».

«Магнитка» в финальной серии плей-офф КХЛ победила «Локомотив» (4-0) и завоевала Кубок Гагарина в третий раз в истории.