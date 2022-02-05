Стали известны пары плей-офф КХЛ после отмены регулярки

Стали известны пары плей-офф КХЛ после решения об отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата сезона-2021/22. Игры на вылет начнутся 1 марта.

Лига официально еще не объявила участников плей-офф, но если исходить из процента набранных очков от максимально возможного количества (о чем говорится на сайте лиги), то пары выглядят следующим образом:

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»

Западная конференция

СКА — «Динамо» Минск

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» Москва — «Северсталь»

Напомним, сегодня, 5 февраля, КХЛ на своем официальном сайте объявила, что регулярный чемпионат не будет доигран.

Решение об отмене регулярки принято в связи с пандемией коронавируса и серьезным представительством игроков КХЛ на Олимпиаде в Пекине.