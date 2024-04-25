Агент Черных: «По накалу финал Кубка Гагарина не назовешь скучным, а по игре есть такое чувство»

Хоккейный агент Александр Черных высказался о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«По накалу страстей не назовешь финал скучноватым, а что касается игры, то да, немного есть такое чувство, — приводит Metaratings.ru слова агента. — «Металлург» рушит стереотип о построении команды годами? Во-первых, всегда бывают исключения из правил. Во-вторых, Разин уже имеет за плечами богатый тренерский опыт. Плюс многих игроков он знал. Поэтому у меня победа «Металлурга» не вызвала удивление».

«Магнитка» в финальной серии плей-офф КХЛ победила «Локомотив» (4-0) и выиграла Кубок Гагарина в третий раз в истории.