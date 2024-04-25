Агент Заварухина: «Все ждут попечительского совета «Трактора»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, рассказал, начались ли переговоры с челябинским клубом.

«Все ждут попечительского совета «Трактора», — приводит «РБ Спорт» слова агента. — Когда он? Это неизвестно».

Также Бабаев согласился с предположением, что судьба Заварухина в «Тракторе» будет решаться на уровне губернатора Челябинской области.

Контракт «Трактора» с 43-летним тренером заканчивается по итогам сезона. Заварухин возглавил команду в октябре 2023 года, и под его руководством челябинцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина.