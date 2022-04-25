«Сейчас нет «Йокерита» в КХЛ, и слава богу». Борис Майоров отреагировал на слова Селянне

Вице-президент ФХР Борис Майоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Теему Селянне о нежелании «Йокерита» сотрудничать с Россией.

«То, что «Йокерит» потеряет от ухода из КХЛ — это факт. Ничего для нас не изменится. Был «Йокерит» и был, играл у нас пять лет — замечательно. Сейчас его нет, ну и слава богу», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Теему Селянне рассказал о том, что «Йокерит» более не намерен сотрудничать с россиянами.