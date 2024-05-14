Тренер «Салавата Юлаева» Бирюков: «Думаю, в следующем сезоне мы выиграем Кубок Гагарина»

Экс-защитник «Салавата Юлаева», ныне тренер клуба Евгений Бирюков оценил шансы уфимцев стать обладателями Кубка Гагарина в следующем сезоне.

«У нас хорошая команда, хорошие игроки, хорошая организация. Все в наших руках. В КХЛ сейчас непредсказуемые результаты и это здорово, потому что шансы есть плюс-минус у всех. И я думаю, что в следующем году мы выиграем», — цитирует Бирюкова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» уступил в первом раунде плей-офф КХЛ челябинскому «Трактору» (2-4) в серии до четырех побед. В последний раз зеленые становились победителями Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.