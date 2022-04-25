«Теперь с русскими покончено». Селянне нашел инвесторов для покупки домашней арены «Йокерита»
Теему Селянне готов купить домашнюю арену «Йокерита»
Бывший игрок сборной Финляндии Теему Селянне заявил, что нашел инвесторов, которые готовы приобрести домашнюю ледовую арену «Йокерита» — «Хартвалл Арену».
«Я нашел группу людей, которые хотят купить «Хартвалл Арену». Конечно, санкции таковы, что в настоящее время это сделать невозможно, но у нас есть люди, которые готовы совершить сделку. Теперь с русскими покончено», — приводит слова Селянне Iltalehti.
«Йокерит» выступал в КХЛ с 2014 года. Клуб из Хельсинки решил выйти из состава лиги в 2022 году.
В апреле «Йокерит» объявил, что планирует пропустить предстоящий сезон, чтобы заявиться в финскую лигу в 2023 году.
Напомним, что на данный момент «Хартвалл Арена» принадлежит Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам.
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