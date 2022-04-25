«Теперь с русскими покончено». Селянне нашел инвесторов для покупки домашней арены «Йокерита»

Бывший игрок сборной Финляндии Теему Селянне заявил, что нашел инвесторов, которые готовы приобрести домашнюю ледовую арену «Йокерита» — «Хартвалл Арену».

«Я нашел группу людей, которые хотят купить «Хартвалл Арену». Конечно, санкции таковы, что в настоящее время это сделать невозможно, но у нас есть люди, которые готовы совершить сделку. Теперь с русскими покончено», — приводит слова Селянне Iltalehti.

«Йокерит» выступал в КХЛ с 2014 года. Клуб из Хельсинки решил выйти из состава лиги в 2022 году.

В апреле «Йокерит» объявил, что планирует пропустить предстоящий сезон, чтобы заявиться в финскую лигу в 2023 году.

Напомним, что на данный момент «Хартвалл Арена» принадлежит Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам.