Илья Ковальчук рассказал, почему его сын выступает в академии «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал, как его сын оказался в футбольной академии московского «Динамо».

«В футболе я болею, конечно же, за «Спартак». Но как получилось, что он оказался в «Динамо»... Вызвали в сборную, был турнир в Беларуси. Подошел тренер, говорит, если будет возможность, приезжайте. У нас как раз была неделя в Москве после сборной, после которой мы улетали в Бразилию. Ему очень понравилось. И вообще академия сильная», — заявил Ковальчук на YouTube-канале Smol Talk.

В середине прошлого сезона КХЛ Ковальчук принял решение вернуться в «Спартак» после трехлетней паузы в карьере. 41-летний форвард сыграл в 25 матчах красно-белых, в которых забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.