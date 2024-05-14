В «Металлурге» назвали дату проведения чемпионского парада в Магнитогорске

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» рассказал, когда в Магнитогорске пройдет чемпионский парад, приуроченный к выигрышу Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.

«Мы планируем провести чемпионский парад 31 мая. Приглашаем всех. Будет организован стандартный проезд чемпионов по городу с кубком, автограф-сессии в парке «Притяжение» и на заводоуправлении ММК, а также концертная программа в ледовом дворце» , — сказал Жлоба «СЭ».

На пути к финалу Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Амур» (4-2), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3). В финальной серии команда одержала победу над «Локомотивом» со счетом 4-0. «Металлург» завоевал титул в третий раз в своей истории.