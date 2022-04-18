18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА. Матчи пройдут в Магнитогорске и Москве.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Раписание матчей. Время — московское

18 апреля. 17.00. «Металлург» — ЦСКА

20 апреля, 17.00. «Металлург» — ЦСКА

22 апреля, 19.30. ЦСКА — «Металлург»

24 апреля, 16.30. ЦСКА — «Металлург»

Дополнительные матчи в случае необходимости:

26 апреля. 17.00. «Металлург» — ЦСКА

28 апреля. 19.30. ЦСКА — «Металлург»

30 апреля. 15.00ю «Металлург» — ЦСКА

Игры в финале Кубка Гагарина пройдут до 4 побед в серии.

Ранее в финале Западной конференции ЦСКА победил СКА (4-3 в серии), а в финале Восточной конференции «Металлург» выиграл у «Трактора» — 4-1 (в серии).

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