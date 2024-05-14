Защитник СКА Никишин: «Приятно, что получил личные награды, но хочется большего»

22-летний защитник СКА Александр Никишин рассказал о своих личных достижениях в прошедшем сезоне КХЛ.

На церемонии закрытия сезона-2023/24 Никишин был признан самым полезным игроком и самым результативным защитником. Также он вошел в символическую сборную.

«Приятно, что получил личные награды, но хочется чего-то большего. В этом году мы не взяли ни Кубок Гагарина, ни Кубок Континента. Не прошли второй раунд, это ещё обиднее, чем в прошлом году.

Наверное, в первый сезон в СКА был большой прогресс. Сейчас не замечаю, стараюсь просто получать удовольствие от игры, надеюсь всем нравится», — сказал Никишин Metaratings.ru.

В минувшем регулярном чемпионате Никишин провел 67 матчей за СКА, в которых забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач. В Кубке Гагарина защитник набрал 8 (4+4) очков в 16 встречах.