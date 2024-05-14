Юморист Гараев назвал самого ценного игрока сезона КХЛ

Актер и юморист Айдар Гараев в интервью «СЭ» назвал самого ценного игрока КХЛ в сезоне-2023/24.

— Самый ценный игрок сезона-2023/24 по версии Айдара Гараева?

— Самый ценный... Назову Егора Яковлева.

В прошедшем сезоне 32-летний Яковлев провел 83 матча за «Металлург», забросил 8 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина-2024. В финальной серии команда Сергея Разина обыграла «Локомотив» со счетом 4-0.