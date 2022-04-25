Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Теему Селянне о нежелании «Йокерита» сотрудничать с Россией.

«Знаете, мы не сильно-то «Йокерит» и приглашали в КХЛ. Раз они отказываются — флаг им в руки. Я смотрю на это с положительной стороны. Не хотят и не надо. Насильно мил не будешь. У меня нет грусти, сомнений и сожалений», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Теему Селянне рассказал о том, что «Йокерит» более не намерен сотрудничать с россиянами.