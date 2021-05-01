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Шарипзянов пропустит месяц из-за травмы и не сыграет на ЧМ-2021

17:33
Дамир Шарипзянов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дамир Шарипзянов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил травму, сообщает пресс-служба ФХР в Twitter.

Медицинский штаб сборной получил информацию из «Авангарда» по состоянию здоровья игрока обороны. Защитник вынужден будет пропустить месяц.

Шарипзянов в составе «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина. В финале омичи победили ЦСКА — 4-2 в серии.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня.

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