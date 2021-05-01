Нападающий магнитогорского «Металлурга» и юниорской сборной России Данила Юров в интервью «СЭ» объяснил, почему в детстве перешел из челябинской школы Макарова в школу «Металлурга».

— Вы начали заниматься хоккеем в челябинской школе Макарова, затем переехали вместе с семьей в Магнитогорск. Что подтолкнуло к смене школы?

— На тот момент мы посовещались с родителями и решили, что в Магнитке будет лучше для моего развития. Был интерес со стороны школы «Металлурга», был мой интерес перейти туда. Поэтому решили переехать в Магнитогорск.

— То есть «Металлург» на вас вышел или вы с родителями изучали этот вариант?

— Стечение обстоятельств. И мы хотели, и «Магнитка» тоже.

— Другие школы не рассматривали?

— Нет, в «Трактор» как-то не особо хотелось. В «Металлурге» созданы хорошие условия, можно было жить на базе. Решили поехать в Магнитогорск, но родители не захотели, чтобы я жил один. Поэтому со мной переехал папа.

— «Трактор» не пытался вас перехватить?

— Они, мне кажется, и не знали, что я перехожу. Не было серьезного интереса с их стороны. Уже потом, года через три, они пытались вернуть меня, но было уже поздно. Я не собирался туда возвращаться — не хотелось менять команду и предавать пацанов.

(Михаил Скрыль)

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