Коньков: «Назначение Немировски в «Барыс» — неоднозначное, но может получиться химия»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался по поводу назначения Дэвида Немировски главным тренером «Барыса».

«Для меня это назначение неоднозначное. Надо понимать, какую цель преследуют руководители «Барыса»? Дэвид Немировски хоть и молодой специалист, но пока ему за время своей работы главным тренером еще не удалось достичь каких-то высоких результатов. Но я рад, что ему доверяют, и у него, в принципе, может получится. В принципе, всегда интересно смотреть вот за такими назначениями, которые могут быть и неоднозначные, и спорные, но, тем не менее, вот в таких моментах может и действительно рождаться интересный результат. Так что может получится хорошая химия», — сказал Коньков Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

8 мая «Барыс» сообщил, что трудовое соглашение с 47-летним Немировски рассчитано до окончания сезона-2024/25.